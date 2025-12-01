Einstimmen auf das Weihnachtsfest auf dem illuminierten Löwensteinplatz für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger bei Glühwein, alkoholfreiem Punsch und regionalen Gerichten vom Café Pausa.

Erholung von den stressigen Weihnachtsvorbereitungen und eine besinnliche Einstimmung auf die bevorstehenden Feiertage verspricht das diesjährige XMAS Glühen am Freitag, den 19. Dezember von 17:00 bis 22:00 Uhr auf dem Löwensteinplatz.