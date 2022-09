XPACT II – Stefan Keune / Erhard Hirt / Hans Schneider / Paul Lytton (D/GB)

Stefan Keune – Saxophone

Erhard Hirt – Gitarre

Hans Schneider – Kontrabass

Paul Lytton – Schlagzeug, Elektronik

Bands, die sich nach fast 40 Jahren nicht in Originalbesetzung re-formieren, beäugt man zurecht oft skeptisch. Und XPACT II ist genau so ein Projekt. Die ursprüngliche Besetzung veröffentlichte 1984 ihr erstes und einziges Album, einen Klassiker des europäischen Free Jazz der zweiten Generation. Dass man sich auf diese Reunion nun aber uneingeschränkt freuen darf, beweist das vorab erschienene neue Album. Auch in der Manufaktur darf man vollkommene Klangabstraktion erwarten. Musik, die ganz unzeitgemäß unnachgiebig zum konzentrierten Hören auffordert. Hierfür hat sich das Warten gelohnt.