XR Expo 2019 - Das Tech-Event für Virtual, Mixed und Augmented Reality

Es ist wieder soweit: am 3. und 4. Juli 2019 findet in den Wagenhallen die XR Expo statt.

Das Tech-Event geht in die dritte Runde und zeigt B2B Anwendungen in den Bereichen Virtual, Mixed und Augmented Reality. Auch in diesem Jahr sind namhafte Aussteller, Speaker und Fachpublikum zu erwarten.

Die XR Expo ist das Event, in dem die XR-Community aus Fachpublikum und Industrie zusammenkommt. Sie bietet eine einzigartige Plattform, auf der sich Anwender mit Dienstleistern und Technologieanbietern für professionelle XR Anwendungen austauschen können.