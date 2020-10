Das XY Quartet ist einer der meist-geschätzten Formationen der neuen Italienischen Jazz Szene. Mit seinen drei Alben und zahlreichen Konzerten in Italien und darüber hinaus, wurde dem XY Quartet der Titel „zweit-beste italienische Gruppe“ verliehen, von TOP JAZZ 2014 und vom Magazin Musica Jazz 2017. Dieses Projekt tourte bereits durch Italien, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Polen, die Niederlande, Slowenien, Estland, Finnland und Ungarn, wo es in den letzten Jahren bei einigen der renommiertesten Festivals auftrat. Die Musik des XY Quartet reicht von Jazz bis zu zeitgenössicher Musik, von Pro-bis hin zu Post-Minimalismus, mit Einflüssen sowohl aus der Pop-Musik als auch den neuesten New Yorker Trends. Dafür recherchieren und entwickeln sie ihre eigene, neue Sprache auf kreative und fließende Art, die all diese unterschiedlichen musikalischen Einflüsse, oder auch ‚Codes’, in einer harmonischen Form verbindet.

Besetzung:

Nicola Fazzini - alto sax

Alessandro Fedrigo - bass guitar

Saverio Tasca - vibes

Luca Colussi - drums