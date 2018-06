XYEAHX Summer Fest

Wie jedes Jahr feiert die Veranstaltergruppe XYEAHX ihr Sommerfest im schönen Cairo-Innenhof und Konzertsaal. Zum 15. Jubiläum des Konzertkollektivs ist neben den 6 Liveacts auch wieder ein veganes BBQ, Sommerbowle und allerlei Schnickschnack geplant - vielleicht auch eine Tischtennisplatte, aber wohl wieder eher nicht. Bei schönem Wetter spielen die ersten Bands im Innenhof. Im Anschluss geht es ab 22:30 Uhr im Saal weiter.

Live on Stage:

Les Trucs (Frankfurt) ----- Mensch-Maschine/Synthie-Art-Pop/Weirdo-Elektropunk

Datashock (Saarbrücken et al.) ---- Gruselkraut/Psychedelic/Improvisation/Hullu Gullu

Pretty Hurts (Berlin) ---- Postpunk/Düsterpunk/Noise

Cold Leather (Berlin) ---- Garagepunk/KBD-Punk/Proto-Hardcore Punk

Acid Rooster (Leipzig/Schweinfurt) ---- Krautrock/Improvisation/Drone

Lungern (Barcelona) ---- Postpunk/Posthardcore/Emo

Les Trucs (Ichi Ichi/Zeitstrafe)

Les Trucs sind zwei Menschroboter und eine Menge elektronischer Gerätschaften. Halb Fleisch, halb Draht. Halb Experiment, halb Pop. Nach Eskapaden in Theater- und Performance und diversen Soloprojekten beehren Les Trucs die Welt mit neu erlerntem Wissen und Fähigkeiten wieder mit ihren konzertanten Interventionen. In erprobter Manier, aus der Mitte des Raumes heraus agierend, baut das Menschmaschinen-Kollektiv eine Kulisse aus Geräusch, Text, Komposition und Dance. Mit dem Musiktheaterstück „Der Fleischgarten“ (Mousonturm Frankfurt) und einem neuen Album namens „Jardin du Boeuf“ als Initial, schlagen die Frankfurter*innen ab Mai 2018 die Schlacht um die Deutungshohheit über den menschlichen Körper als musikalisches Happening. Seit 2008 firmieren Charlotte Simon und Toben Piel gemeinsam unter dem Namen Les Trucs. Ursprünglich als reines Bandprojekt begonnen, entwickeln sie Performances, Theaterstücke und Videos. Ob Klangkonzepte für urbane Orte, Kompositionen für einen sich bewegenden Zettelchor oder ein Science-Fiction-Performance-Zyklus, ihre eigenen Arbeiten finden stets in Auseinandersetzung und Inbezugnahme der sie umgebenden Räume statt und werden in DIY-, genauso wie Kunstkontexten präsentiert.

Datashock (Bureau B)

Datashock aus Saarlouis, multiinstrumentales, musikalisches Kollektiv. Verlieren sich seit 2003 in den Kleiderschränken ihres Bewusstseins, spielen unerschrocken mit allem, was sie darin finden können, probieren bunte Klang-Kleider an und senden aus den Tiefen des weiträumigen Möbels psychedelischexperimentellen Gruselkraut. Doch spielen die saarländischen Jungs und Mädchen keinen Krautrock, der sie dem Verdacht schimmliger Rückw.rtsgewandtheit aussetzt. (H. Adam / Phantom Limbo) Die Pyramiden besichtigt, die Wüste durchquert, und jetzt? „Kräuter der Provinz“ Kiffen mit Edgar Reitz? Eine Hommage an die regionale Küche oder die Feier hinterwäldlerischer Herkunft gar? Natürlich nicht. Wie immer gilt: doppelter Boden hält besser und ein Kalauer am Tag die Kritik auf Abstand. Wie aber sich nähern oder erklären gar, was vor sich geht? Datashock 2018: Achtzig Finger im Spiel, aber was wird gespielt? Spielen Datashock ihre Instrumente oder spielen die Instrumente Datashock? Es rappelt, rumst und pfeift – so viel steht fest. Hier spielt eine frei improvisierte Musik. Musik, die im Prozess und dem Ergebnis ein soziales Ereignis ist, das sowohl die individuelle Entfaltung als auch eine gemeinsame – mithin sogar ekstatische! – Erfahrung ermöglicht. Sheesh!

Pretty Hurts (Rockstar/Erste Theke)

Nervöser Düsterpunk küsst wavigen Noiserock mit leichter Shoegaze-Affinität? Genau! Oder so ähnlich! Pretty Hurts spielen einen scheppernden, treibenden Postpunk, der nebulös, verstörend und psychotisch zuckt. Nach der 6-Song EP „Make Graves“, einer 7“ und vielen Konzerten in den letzten Jahren, erschien 2016 ihr in Fachkreisen vollkommen zurecht hochgelobtes selbstbetiteltes Debüt-Album auf Rockstar Records. Zuletzt war das Trio, das übrigens ganz im Sinne eines „klassischen Power Trios“ (D.Gehret) zu verstehen ist, im März 2016 in der leider viel zu kurz als Konzertort genutzten Villa Jungnikl zu Gast und nun beehren uns Pretty Hurts endlich mal wieder. “A bit driving and a bit noisy, Pretty Hurts are serving up German punk rock with that American big rig bass sound and a tension that never breaks. Sparse, reverbed-out guitar give it that ‘80s darkness, a little surf, and a little Satan, you know? But like a sexy HBO-inspired Satan with good hair and a record collection packed with original pressing SST stuff, not gross like some greasy Unsolved Mysteries extra. Paint your nails black, dig that Powell Peralta out of storage, and give this baby a spin.“ –Candace Hansen

Cold Leather (Adagio830/Sabotage)

Die Musik von Cold Leather (mit Leuten von u.a. Cult Values, Pretty Hurts...) ist stark beeinflusst vom rauen Killed By Death-Sound, dem Proto-Hardcore Punk der späten 70er Jahre und fügt eine gute Portion Garagepunk hinzu. Nach einem fulminanten 5-Song Demo und einer tollen 7“ auf Sabotage erscheint ihr Debüt-Album “Smart Moves“ Anfang Juni diesen Jahres auf dem Berliner Label Adagio830. Die sich darauf befindenden Songs sind sogar noch eine Spur mitreißender, tighter und explosiver ausgefallen. “When a band has the word “leather” in their name, usually you either think of something like Judas Priest or you go the Velvet Underground route. Well, Cold Leather sound like neither. In fact, they probably sound as if no punk band had existed from ’74 on. They play those tasty classic rock type riffs with a groovy rhythm section and have the same sexy teenage urgency that you feel when you listen to The Runaways. It’s like they were punks before there was punk – and I don’t mean power-pop. I’m thinking about that period of time when rock was dangerous and sexual and it wasn’t necessary to differentiate it from all the commercial bands’ bullshit." (cvlt nation /HUGO FILIPE LOPES)

Acid Rooster

Das Trio Acid Rooster aus Leipzig/Schweinfurt kreiert energiegeladene, freidenkende Instrumentalmusik, die von einer Mischung aus Krautrock und Psychedelic der 60er und 70er inspiriert sowie von Spacerock, Noise und Drone beeinflusst ist. Monotoner Bass, kraftvoll-stoisches Schlagzeugspiel, spacige Gitarren, Effektorgien und drei Musiker, die sich auf der Bühne von der Magie des Augenblicks lenken lassen. Ihre langen Stücke messen den akustischen Raum zwischen brachial und sphärisch aus. Sie sind zum großen Teil frei improvisiert und entwickeln einen Sog, der die Live Shows der Band zu einer intensiven Erfahrung macht.

Lungern

Das im Oktober 2017 gegründete Trio um die zwei derzeit in Barcelona wohnhaften Exil-Würzburger Heinzel und Matt (u.a. 52 Hertz, Dearest, Shivery Productions, XYEAHX) und ihrem Mitbewohner Orestis spielt an diesem Abend eine ihrer ersten Shows überhaupt. Viele Informationen gibt es zu Lungern bisher nicht, aber musikalisch ist es angeblich vom experimentellen Postpunk à la Camberwell Now, 90's Emo/Posthardcore und Postrock der Touch & Go-Schule beeinflusst. Ihre ersten Songs werden Mitte Juni auf ihrer Bandcamp- Seite (lungern.bandcamp,com) zu hören sein. Zum Einsatz kommen Schlagzeug, Gitarre, Bass, Casio und Texte in griechisch, spanisch, englisch und deutsch. Da die drei Sweethearts uns sowieso zum Sommerfest besuchen wollten, haben wir uns dazu entschlossen das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und Lungern in unser diesjähriges Line Up aufzunehmen.