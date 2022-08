Xylo Rag Time

Eine rasant-virtuose Zeitreise durch die Welt der Ragtime-Musik mit Simon Mazouri (Xylophon) und Hans-Georg Wilhelm (Klavier), angereichert durch Texte über die 1920er Jahre.

Dieses szenische Konzert entführt ins Amerika der 1920er Jahre, einer „ragged time“ – „zerrissenen Zeit“. Die Texte erzählen vom heißen Tanz auf dem Vulkan, vom Höhenrausch zum tiefen Fall der Weltwirtschaftskrise und der Einleitung der Katastrophe und schlagen dabei auch den Bogen zu heute, den aktuellen 20er Jahren.

Mit der eher seltenen Kombination aus Xylophon-Solo und Klavierbegleitung spielen die beiden Theatermusiker eine ganzeBandbreite der verschiedensten Ragtimes von Scott Joplin, über G.H. Green, bis hin zu Billy Joel und machen immer wieder auch Ausflüge in die klassischere Musikliteratur (z.B. Brahms, Saint-Saens und moderne Kompositionen.)

Der Schauspieler und Musiker Simon Mazouri ist in Ellwangen aufgewachsen und erhielt an der städtischen Musikschule bei Bernd Brunk seine Schlagzeug-Ausbildung. In regionalen Ensembles wie „Percussion Sounds“, dem Jugendblasorchester oder der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg ging er seine ersten musikalischen Schritte. 2013-2017 studierte er Schauspiel an der HfMDK Stuttgart und war seit 2017 fest am Theater Baden-Baden engagiert, wo er auch die ganz großen Rollen wie „Hamlet“ oder Don Karlos“ spielte. Aus dieser Zeit begründet sich die Zusammenarbeit mit Hans-Georg Wilhelm, der seit 1999 musikalischer Leiter am Theater Baden-Baden ist.