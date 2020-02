XYLOSPONGIUM & special guests

Wie man direkt erkennt, sind sie Freunde der gepflegten Ausdrucksweise. Entsprechend der Bandname auf Latein, die Texte schlau, die Klappe groß. „Sophisticated Punk“ wurde das Ganze dann von einem gutgelaunten Fan getauft. Auf sowas wären selbst sie nicht gekommen.

Ende 2015 beginnt die Band zusammen zu proben. „Total underground“, zunächst im Kinderzimmer, dann in der Waschküche. Klingende Songtitel wie „Versauft doch euer Scheißgeld“ oder „Eure Mütter haben versagt“ halten was sie versprechen. Mit Universal Music „geiler Mucke, die man nur (bisher) leider nicht verkaufen kann“ haben sich Xylospongium, durch zahlreiche Konzerte im Rems-Murr-Kreis und Stuttgart, in nur knapp zweieinhalb Jahren bereits einen kleinen aber feinen Ruf erspielt.

Ruben Sasse – Gesang und diverse Spielereien, Niklas Burk – Bass, Paul Oestreich – Schlagzeug, Carl Oestreich – vor allem Gitarre

Eintritt frei!