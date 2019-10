Mr X To The Z kommt nach Stuttgart und selbst als Youngster, wenn man noch in den Mitte 20er Jahren steckt, ist einem dieser Mann ein Begriff. Ob von der MTV Show „Pimp My Ride“, dem Def Jam Playstation Game oder natürlich hauptsächlich seiner Musik – Xzibit genießt absoluten Kultstatus als Westcoast Rap Ikone und Celebrity.

Sein Katalog umfasst die Smash Hits „X“, „Paparazzi“, „Hey Now“, „Get Your Walk On“, „Multiply“ und gefühlt war er Anfang der 2000er auf fast jedem Album als Gast vertreten, unter anderem auf „Bitch Please“ mit Snoop Dogg, „Whats The Difference“ mit Dr. Dre, „Getcha Groove On“ mit Limp Bizkit oder „Down For The Count“ mit Reflection Eternal. Weitere Berühmtheit erlangte Xzibit bei der Show „Wetten Dass“, als seine Musik im Hintergrund abgespielt wurde und Moderator Thomas Gottschalk im ungefähren Wortlaut sagte „jetzt dreht mal diese Gangsta Musik ab“. Wir drehen mit Xzibit auf und freuen uns am 16.November aufs Konzert im LKA-Longhorn in Stuttgart!