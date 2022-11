Yüzyüzeyken Konuşuruz wurde im Mai 2011 gegründet. Zunächst war es nur ein Projekt, das aus Songs eines jungen Songwriters bestand, die mit einer Videokamera aufgenommen und veröffentlicht wurden.

Nachdem die Leute großes Interesse an den veröffentlichten Songs zeigten und das Projekt im Internet viel Aufsehen erregte, traf sich Kaan Bosnak mit Engin Sevik, dem E-Gitarristen der Gruppe. Verschiedene Musiker begleiteten dieses Duo während seines dreijährigen Bühnenprozesses. Als urbane Lyrik-Musikgruppe, die die Geschichten zweier junger Menschen singt, die in der Metropole festsitzen und kurz davor sind, eine verlorene Generation zu werden, haben sie ihre alten Lieder neu arrangiert und ihren Zuhörern mit dem bei Fono erschienenen Album Evdekilere Selam präsentiert Musik im September 2013. Mit ihrem zweiten Album „Otoban Sıcağı“, das sie 2014 veröffentlichten, präsentierten sie ihre neuen Songs ihren Zuhörern mit innovativen musikalischen Unternehmungen und begeisterten sie. Yüzyüzeyken Konuşuruz haben mit ihrem Team bestehend aus Kaan Bosnak an Gitarre und Gesang, Engin Sevik an der E-Gitarre, Can Tunaboylu an der Bassgitarre und Can Kalyoncu am Schlagzeug ihren Musikstil, den sie zunächst „Indie-Folk“ nannten, kontinuierlich weiterentwickelt. , mit ihren Experimenten, und sie haben auch elektronische Elemente und Tanzbeats eingebaut. weiter in abenteuerliche Richtung.