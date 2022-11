Mille Grazie – 40 Jahre Weihnachten

ROY BIANCO (Gesang) & DIE ABBRUNZATI BOYS (Gesang/Gitarre) lernen sich an Silvester 1981 in Sirmione am Gardasee kennen und beginnen ihre Karriere als Duo 1982. Zwei Jahre später stoßen für das „Internationale Schlagerfestival in Rio de Janeiro“ 1984 erstmals ihre Showband um Ralph Rubin (Keyboard), Eisensepp (Bass), Bungo Jonas (Schlagzeug) und Blechkofler (Trompete) dazu. Danach Welttournee durch Städte wie Miami, Tokio, Paris. Der Höhepunkt 1992: Ehrung beim Salzburger Schlagersymposium, in der Kategorie „Schlager International“. Weitere Welttourneen. 1997 kommt es zum großen Eklat zwischen ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS und die darauffolgende Auflösung. Sie gehen getrennte Wege. Im Jahr 2016 wollen es die beiden Schlagerstars noch einmal wissen und starten gemeinsam mit ihren begeisterten Bandkollegen das große Comeback, dessen Ende bisher nicht abzusehen ist.

Die erste Veröffentlichung der Band seit dem Comeback 2016, die „Lieder, für immer“, erreicht im Jahr 2018 ohne Werbung oder einer Platzierung von außen beachtliche Plays auf Portalen wie Spotify, Youtube, etc. Diese Entwicklung nutzend sowie durch die Unterzeichnung eines Plattenvertrags bei den alten Freunden von Sony Music/RCA Deutschland, schafft die Gruppe sehr schnell den Sprung zurück auf die Bühnen der Bundesrepublik und kann bereits nach kurzer Zeit mehrere Kurz-Tourneen durch ganz Deutschland ausverkaufen (mit Stopps u.a. in Hamburg, Köln, Berlin, München, Nürnberg, Augsburg usw.). Es ist, als wäre man niemals weg gewesen. Auch auf überregionalen Festivals wie dem MS Dockville, dem Puls Open Air oder dem Deichbrand Festival sind ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS seither keine seltenen Gäste mehr.

Kinderträume werden wahr! Zum 40-jährigen Bandjubiläum und auch als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gehen ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS mit ihrem gefeierten Gala-Programm endlich wieder auf weihnachtliche Gastspielreise durch die Bundesrepublik. Weihnachten ist schließlich das Hochfest der Liebe und keine andere Gruppe Deutschlands (und wahrscheinlich auch Italiens) versteht sich darin so gut, das Versprechen der heiligen Nacht mit einem großen Schlager-Oratorium zu vertonen. Es ist wie es immer ist und es geht um die Musik: In einer Show mit Glanz und Gloria, bei der es zwischen besinnlichen Gefühlen und ausgelassener Stimmung zu Christmas-Evergreens und alten wie neuen Italo-Schlager-Hits kein Halten gibt, vollzieht sich so abermals das Wunder der Weihnacht. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS wünschen schon jetzt ein „Frohes Fest” und jauchzen mit tausend Engelschören laut vom Himmelszelt „MILLE GRAZIE!“ – Es wird mit Sicherheit das Grande Finale im Jahr 2022, ci vediamo!