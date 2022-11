Sie spielen auf den größten Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihrer Sparten: Taubertal Festival (DE), Nova Rock (AT), Open Air Gampel (CH), Schlager Open Air Flumserberg (CH), Headliner bei Woodstock der Blasmusik (AT), Headliner Brasswiesn (DE),

u.v.m.. Sie enterten mit all ihren letzten CDs die Charts all dieser Länder. Sie sind begnadete Musiker, coole Hitschreiber und stimmungsvolle Entertainer. Und sie sind gleichzeitig die bodenständigen, sympathischen Jungs von nebenan.

Über die Sparten hinweg bekannt, spielen sie mit ihrer ungewöhnlich volksmusikanmutenden Instrumentierung einen unvergleichlichen Popsound, den sie im eigenen Studio und auf hunderten Livebühnen kreiert und erfolgreich umgesetzt haben. FÄASCHTBÄNKLER-Hits im FÄASCHTBÄNKLER-Sound. Im TV ebenso beliebt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie auch in den Radios. Titel von ihnen halten sich mittlerweile zum Teil über ein Jahr lang in den Playlists. Ohrwürmer, die man immer wieder hören möchte, mit Texten, die Gefühle auslösen und die man immer wieder mitsingt.