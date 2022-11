ANTIHELD HEIMSPIEL

Statement der Band:

„Es ist der 07.01.2023, und wir konnten ganz sicher die Nacht vorher nicht wirklich schlafen.

Wir kommen direkt von unserer größten Tour, einer fucking Arenatour quer durch die Republik, sogar im Ausland waren wir. Trotzdem ist es nirgends wie zu Hause.Es ist 3 Jahre her, dass wir das letzte mal hier auf dieser Bühne standen und uns so richtig angekommen gefühlt haben. Heute, nachdem wir diese so komplizierte Scheisszeit tatsächlich überlebt haben, sind wir so bereit wie nie -wir platzen beinahe vor Energie & Sehnsucht nach diesem unbeschreiblichen Gefühl, dass es so nur bei einem Heimspiel geben kann. Nehmt euch & uns endlich wieder in den Arm, schreit uns an, singt & tanztmit uns bis wir nicht mehr können. Vorher werden wir nicht aufhören.Das wird der 07.01.23, ein Befreiungsschlag, ein Abend, der so lange überfällig ist, ein Heimspiel in unserem LKA Longhorn, wo wir hingehören. Das ist ein Versprechen!Love,Luca, Matze,& die ganze ANTIHELD Family”