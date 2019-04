Ya-Ju Shih und Taiwan AdLib Band: Reise durch Zeit und Raum

In diesem einmaligen Konzert führt die Flötistin Ya-Ju Shih von der Perspektive einer taiwanischen Frau das Publikum durch Zeit (ältere und neuere) sowie durch Raum (Westen und Osten). Die Reise beginnt mit der alten Geschichte von Wang Zhaojun (51-15 v. Chr.), der Konkubine des chinesischen Kaisers in der damaligen Han-Dynastie, die in einer friedenspolitischen Ehe dem Nomandenkönig (Hsiung-nu) zur Frau gegeben wurde und ein von Melancholie und Ersehnen gefülltes Leben führte. Im 18., 19. Jh. kamen zahlreiche Einwanderer zur Südspitze Taiwans, nach Hengchun. Sie übernahmen Melodien der einheimischen Pepo-Ureinwohner und improvisierten damit Lyrik als Nostalgie nach ihrer alten Heimat. Zugleich wurde auch alte Melodien aus dem südlichem Fujian, einer Taiwan gegenüber liegenden Provinz in Südostchina, durch die Immigranten auf Taiwan verbreitet, wie „Jasmin im Juni“, das die Sehnsucht einer jungen Frau nach Liebe ausdrückt. Während der japanischen Besatzung erschienen In den 1930er Jahren die ersten taiwanischen Schlager, in denen die intuitive, reine Liebe der jungen Frau im Gesang erläutert wurden. Gegen Ende des Krieges wurden zahlreiche taiwanische Soldaten zur Front in Südasien geschickt, um das japanische Militär zu unterstützen. Unter den jungen Frauen herrschte die Sehnsucht nach der Rückkehr ihrer Ehemänner. Bis zu den 1950er Jahren wurde das jungfräuliche Gemüt in der Landschaft inszeniert, wie bei dem Lied „Abenddämmerung in Tamshui“, in dem die Landschaft sehr einfühlsam die Einsamkeit einer jungen Frau wiedergibt.

In der Musik werden westliche Klassik, Jazz und Pop mit dem Mysterium und der Zurückhaltung des Fernen Ostens zu einer Einheit verschmolzen. Die Flötistin Ya-Ju Shih spielt auf der Querflöte, der Altflöte sowie einem speziellen Flötenkopfstück, um die chinesische Bambusflöte zu simulieren. Sie konzertiert mit der Taiwan AdLib Band – Klavier, Erhu, Pipa, E-Gitarre und Schlagzeug. Ein Funken des kulturellen Anstosses zwischen Westen und Osten springt über, und der Charme dieser Fusion offenbart sich mit Sanftheit und zugleich mit Kraft. In der mit dem Publikum interagierenden Improvisation erreicht das Konzert seinen Höhepunkt.