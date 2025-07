Yabadu - Niemals erwachsen

Auf einer einmaligen Entdeckungsreise auf vier Rädern durch Südamerika erleben wir durch die Augen eines Kindes magische Begegnungen. Werden Jerry und Yve den Weg zu „Yabadu“ – dem Buch der Hoffnung – finden? Schnall dich an und komm mit auf eine unterhaltsame Reise voller Humor für Groß und Klein.

Elf Jahre Beziehung, ein selbst ausgebauter Camper und der große Traum von Freiheit – Yvonne Pferrer (30) und Jeremy Grube (31) bringen ihr bisher größtes Abenteuer deutschlandweit auf die Kinoleinwand. Ein wilder Roadtrip durch Südamerika, festgehalten in beeindruckenden Bildern, voller ehrlicher Emotionen und getragen von einer zentralen Frage: Wie finden wir Hoffnung? Entstanden ohne Drehbuch, ohne Produktionsfirma, dafür mit ganz viel Herz und Mut, ist „Yabadu“ mehr als ein Film. Es ist ein Gegenentwurf zur Überforderung unserer Zeit.

Die verträumte und berührende Reise regt zum Nachdenken an und lässt die Zuschauer in eine Welt eintauchen, in der Hoffnung und Lebensfreude zu finden sind – wenn wir uns von den einfachen Wundern des Lebens leiten lassen. Ein Film, der das Herz öffnet, das innere Kind weckt und uns daran erinnert, dass es immer Hoffnung gibt – selbst in den schwierigsten Zeiten.

Yvonne Pferrer und Jeremy Grube sind vor Ort!Jeremy präsentiert einige seiner Songs