Yaelu and Band

Die aus Stuttgart stammende Sängerin Nuria Noba und die kolumbianische Gitarristin Natalia Rose haben eine Band formiert, die die individuelle Klangfarbe ihrer Eigenkompositionen trägt und ihre unterschiedlichen Perspektiven musikalisch vereint. Ihr Sound verbindet intuitive Kreativität mit gesellschaftlich relevanten Themen und mischt Einflüsse aus Jazz, Hip-Hop und Pop mit den kulturellen Hintergründen beider Künstlerinnen.

Die musikalische Identität der Band trifft auf das farbenreiche Spiel von Schlagzeuger Max Simancas sowie auf den warmen, groove-orientierten Bass von Philipp Volkholz, bekannt aus der Band Nujakasha und der Backingband des DJ-Rap-Duos FergexFisherman. Ergänzt wird die Formation durch den Geiger Julian Blumenthaler, der Teil des Jazz-HipHop-Kollektivs FergexFisherman & Nujakasha ist und 2020 das „Julian Blumenthaler Quartett“ gründete.

Nuria Noba - Vocals

Julian Blumenthaler - Gaige

Natalia Rose - Gitarre

Philipp Volkholz - Bass

Max Simancas - Schlagzeug