YAENNIVER | ANGRY WOMAN TOUR 2025

WUT, KUNST, EKSTASE:

YAENNIVER GEHT MIT NEUEM ALBUM “ANGRY WOMAN” AUF TOUR

YAENNIVERS neues Album “Angry Woman” macht starke, oft als negativ gelabelte Emotionen hör- und fühlbar. Ihre Wut kommt mit einer Wucht, die die Zuhörer:innen bald auch live mitreißen wird: Denn das musikalische Gefühlsepos der Sängerin gibt es nicht nur auf CD, Vinyl und allen gängigen Streaming-Plattformen, sondern noch in diesem Jahr auf der Bühne zu erleben. Die “Angry Woman” herself wird ab dem 5.11.2025 auf Tour gehen und ihr neues Album performen.

Man darf sich sicher sein: Das wird laut, radikal und kompromisslos. YAENNIVER zieht alle Register und bietet eine Show, die Grenzen und Erwartungen sprengt. Für ihre künstlerische Spielweise bedient sie sich an Provokation und Mut zur Selbstverwirklichung, setzt auf pure Authentizität und Kontrolle über ihre Kunst: Von einem Bühnenbild, das für offene Münder sorgt, bis hin zu Kostümen und Inszenierungen, die überraschen, vielleicht mal schockieren, aber vor allem unterhalten. Die Show zieht mit, polarisiert und inspiriert – genauso, wie es YAENNIVERS Musik tut. Zusammenfassend können sich Fans auf die unvergleichbare Stimmgewalt der Sängerin, starke, kraftvolle Performances sowie persönliche und politische Ansagen freuen. All das begleitet von Pop-Beats, die Körper und Seele bewegen. Wer dabei ist, kann einfach viben oder gleich Teil der Revolution werden.

„Ich glaube Wut wird oft als eher negative Emotion angesehen, von der man sich befreien sollte, dabei hat sie eine enorme transformative Kraft, die uns dazu ermächtigen und mobilisieren kann, gegen bestehende Systeme und

Machtstrukturen vorzugehen und somit zu einer gerechteren und wirklich gleichberechtigten Gesellschaft beizutragen.“ (YAENNIVER)

“Angry Woman” ist zugleich eine feministische Auseinandersetzung und Abrechnung. YAENNIVER gibt Gefühlen Raum, die FLINTA aberkannt, kleingeredet und negativ konnotiert werden. Vorne weg die weibliche Wut, die gesellschaftlich kein einfaches Standing hat. Die Sängerin macht aus der Abwertung eine Ansage, reclaimt den Begriff “Angry Woman” und schafft der wütenden Frau ihren Platz. Dabei verpackt YAENNIVER ihre Kritik am Patriarchat in eingängige Pop-Sounds. Inmitten der musikalischen Gefühlsexplosion werden YAENNIVERS eindringliche Lyrics zum Appell, sich auszuleben und auszudrücken, wie FLINTA möchte.

In gewohnter Manier wird sich YAENNIVER auf den Konzerten durch ihre Gefühlswelt zwischen Selbstbestimmung und Systemkritik singen. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. Jede Inszenierung und jedes Detail stammen aus ihrer eigenen kreativen Feder und verkörpern ihre künstlerische, persönliche und politische Freiheit. Auch mit ihrer zweiten Solo-Tour wird YAENNIVER ihrem Ruf gerecht: Sie ist keine Künstlerin, die einfach nur performt – sie bringt Haltung auf die Bühne.