Yagody (Lwiw / Ukraine) + Hora Nova (Amsterdam, Berlin)

Yagody

Zu jedem Moment im Leben eines Menschen passt ein Song – sagt Zoryana Dybovska, die Yagody im Jahr 2016 im westukrainischen Lwiw mit Studentinnen der Theater-Fakultät gegründet hat. Die vier reisten durch alle Oblaste der Ukraine, um dort die musikalischen Überlieferungen der Menschen aufzuspüren. Aus dieser unerschöpflichen Anzahl von Liedern über das Leben schaffen Yagody ihren eigenen, spannenden Sound, unterstützt von Gastmusikern an Schlagzeug, Posaune, Gitarre, Akkordeon oder der Drymba, eine Maultrommel der Huzulen aus den Karpaten.

2020 brachten Yagody ihr Debüt-Album heraus, davor und danach gab es große Auftritte, etwa beim Mittelalterfestival "Tu Stan!" in Lwiw (2018) oder beim Lodžie Worldfest in Jicín, Tschechien (2022).

Da Yagody im Theater zuhause sind, verwirklichen sie ihre musikalischen Ideen für die Bühne nach dramaturgischen Prinzipien, ein Konzert ist wie eine Performance in einem Akt. Als ein Conférencier die bis dahin noch namenlose Band bei ihrem ersten Konzert ankündigte, nannte er sie spontan 'Yagody', auf Deutsch 'Beeren'. Die Beeren trotzen dem Krieg.

Das Repertoire von Yagody besteht aus packenden Liedern aus der ganzen Ukraine, aus Belarus, dem Lemkenland und auch vom Balkan, etwa aus Serbien, Bulgarien oder Mazedonien. Damit greifen die Musikerinnen auf eine unglaublich vielfältige Welt an Melodien, Rhythmen und Themen zu, die sie auf eine unverwechselbare Art kultivieren.

Ein Konzert mit Yagody ist ein Ritual. Es ist das Hineinhören in das innere Ich. Da ist das Atmen des Windes im Feld, ein Klang wie die Stimme unserer Vorfahren. Die Zuhörer sind umhüllt von lebendiger Energie und musikalischer Trance. Ein Tanz der Stimmen im Puls des Menschseins. Die Lieder von Yagody sind wie Liebesbriefe aus der Vergangenheit, die noch nicht angekommen sind. Sie kommen an, trotz dem von Hass, Größenwahnsinn, Angst, Gleichmacherei und Gier gefütterten Krieg. Yagody ist zweifellos eine der charismatischsten ukrainischen Folk-Bands!

Besetzung

Zoryana Dybovska: Gesang, Klangschale

Sofia Leshishak: Gesang, Djembe

Valeria Mocharska-Lyulchyk: Gesang, Perkussion

Tatiana Voitov: Gesang, Bayan

Timur Gogitidze: Perkussion

Vadym Voitovych: Bassgitarre

Hora Nova / Anti von Klewitz & Band

Das virtuos eingespielte Trio wühlt sich leidenschaftlich und unsentimental durch die verschiedenen Folklore-Traditionen des Balkan und führt auf authentische Weise vor, wie Musik das versöhnende Band des zerrissenen Vielvölkerteppichs sein könnte.

Mit Leichtigkeit, Neugierde und Improvisationskunst gelingt es den Musikern, ihre Liebe zur Schönheit und speziellen Wehmut der Volksmusik vom Balkan und der Lieder des fahrenden Volkes zu verbinden mit allerlei Inspirationsquellen von Barock bis Bartok, von Bebop bis Berio.

Besetzung

Anti von Klewitz: Stimme, Violine, Tenorvioline

Johannes Lauer: Posaune

Sander Hoving: Kontraviola, Violine, Viola

Die Ensemblegründerin Anti von Klewitz wuchs in Kroatien auf und hat sich intensiv mit der Musik des Balkan, Ungarns und der Roma auseinandergesetzt. Mit Stimme, Geige und Tenor-Geige transportiert sie ein Lebensgefühl voller Fröhlichkeit, verschnörkelter Sehnsucht, Wut und Trauer. Die gesungenen Geschichten sind bunt wie das Leben selber, von schmerzlich bis heiter, von zärtlich bis tragisch - von der Schwiegertochter, die für ihre Schönheit mit dem Leben bezahlen soll, oder von dem geschundenen Tanzbären, dessen Verdienst durch die Kehle seines Besitzers fließt.

Johannes Lauer an der Posaune lässt den Bären knurren und seufzen, spielt lyrisch-poetische Soli, unterlegt die Melodien an den richtigen Stellen mit erdigem Bass oder webt vertrackte Muster aus afro- und lateinamerikanischen Rhythmen, die ganz selbstverständlich ihren Platz finden in dieser Version der Musik des Balkans.

Sander Hoving, Kontraviola, lässt dieses ur-transsilvanische Instrument sich einer unkonventionellen, rhythmisch und harmonisch kraftvollen und reichen Sprache bedienen. Auch als Solist auf Violine und Viola schreckt er vor nichts zurück.