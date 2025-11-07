Eine der spannendsten Stimmen der osteuropäischen Musikszene macht Halt im Rems-Murr-Kreis:

YAGODY aus Lwiw (Ukraine) sind am 9. Januar 2025 live im Kulturhaus Schwanen zu erleben – mit einem intensiven Mix aus traditionellem ukrainischem Folk, Theaterästhetik und einem Sound, der sich nach Jetztzeit anfühlt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 forschen YAGODY – gegründet von Zoryana Dybovska gemeinsam mit Studentinnen der Theaterfakultät – in der musikalischen Überlieferung der ukrainischen Regionen. Sie sammeln Stimmen, Rhythmen, Geschichten und formen daraus Klangrituale, die Publikum und Raum gleichermaßen durchdringen.

Das Ensemble denkt Musik performativ: Konzerte werden zu inszenierten Begegnungen, bei denen archaische Gesänge, polyrhythmische Arrangements und fein gesponnene Klangteppiche ineinandergreifen. Gitarre, Akkordeon, Schlagzeug und die Drymba – eine traditionelle Maultrommel – geben der mehrstimmigen Vokalkunst ein tragendes Fundament.

Ob auf internationalen Festivals wie dem Pannonica Folk Festival in Polen oder dem Telemarkfestivalen in Norwegen – YAGODY verzaubern. Anfang 2024 eroberten sie beim ukrainischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest nicht nur Platz fünf, sondern auch die Herzen eines Millionenpublikums.

„Jedes Lied ist wie ein Liebesbrief aus der Vergangenheit“, sagt die Band – und trifft damit einen Nerv: YAGODYs Musik ist gleichermaßen Erinnerung und Aufbruch, Klangarchiv und Vision.