Das mitreißende und zweifach mit Sold Out Awards ausgezeichnete Familienmusical "YAKARI – Freunde fürs Leben" setzt seine Erfolgsgeschichte fort und geht ab 2026 erneut auf große Deutschlandtournee! Wenn Yakari die Bühne betritt, gibt es im Publikum kein Halten mehr! Komponist und Autor Thomas Schwab hat mit "YAKARI – Freunde fürs Leben" eine Show geschaffen, die die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Mehr als 180.000 begeisterte Besucher strömten bereits in die ausverkauften Hallen und Theater, um die spannenden Abenteuer des naturverbundenen Helden und seiner Freunde Kleiner Donner, Kleiner Dachs, Müder Krieger, Regenbogen und Lindenbaum mitzuerleben.

Das Ensemble begeistert die kleinen und großen Zuschauer mit wunderbaren Stimmen, einzigartigen Kostümen sowie lustigen Schauspiel-Szenen und energiegeladenen Tänzen. Die farbenprächtigen Bühnenbilder und Projektionen sowie die ergreifenden Songs machen das Musical zu einem fantastischen Erlebnis für die ganze Familie. YAKARI nimmt Kinder, Eltern und Großeltern mit auf eine spannende und faszinierende musikalische Reise über Mut, Respekt und Freundschaft – zum Staunen, Lachen und Mitmachen.