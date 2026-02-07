Yale Voices in Concert

Benefiz für das Nachwuchstalent Anna Meipariani

Whim ’n Rhythm

1981 schlossen sich sieben Studentinnen der Yale University zusammen, um die erste und bis heute einzige A-cappella-Gruppe für Sängerinnen im Abschlussjahrgang der Universität zu gründen. Heute ist Whim ’n Rhythm eine gemeinnützige Organisation, die herausragende Sopran- und Altstimmen der Yale University vereint. Seit ihrer Gründung haben die Sängerinnen von Whim ’n Rhythm professionelle Studioalben aufgenommen und Konzertreisen auf alle Kontinente unternommen. Zugleich setzt sich das Ensemble für die zentrale Bedeutung von Geschlechtergerechtigkeit in der Hochschulbildung und in der Musik ein. Die Auftrittserfahrung von Whim ’n Rhythm umfasst zahlreiche nationale und internationale Konzertorte, darunter das Weiße Haus sowie mehrere US-Botschaften in Asien, Europa, Afrika und Ozeanien. Das Ensemble trat außerdem für den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton sowie für die ehemaligen US-Außenministerinnen und -minister Hillary Clinton und John Kerry auf.

Anna Meipariani, geboren am 10. November 2007, erhielt im Alter von vier Jahren ihren ersten Cellounterricht. Sie ist Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe, darunter „Stars at Tenerife“ in Spanien, der internationale „Gustav Mahler“ Cellowettbewerb, der Internationale Antonio-Janigro-Cellowettbewerb in Kroatien sowie der Internationale Beethoven-Cellowettbewerb in Opava, Tschechien, bei dem sie den 1. Preis und den Publikumspreis gewann. Weitere 1. Preise erhielt sie mit Höchstpunktzahl beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in den Kategorien Cello solo und Kammermusik sowie beim Bechstein-Wettbewerb in Berlin. Als Solistin trat Anna Meipariani bereits in zahlreichen europäischen Ländern auf und war bei renommierten Festivals und Konzertreihen zu Gast, darunter beim Lienzinger Sommer, beim Concertino Praga – South Bohemian Festival, im Pau-Casals-Museum in Spanien, bei den Berner Seefestspielen, beim Rheingau Musik Festival sowie beim Klassischen Herbst auf Schloss Mainau. Anna Meipariani ist Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben und besuchte Meisterkurse bei Jens Peter Maintz, Jean-Guihen Queyras, Conradin Brotbek und Eldar Saparayev. Sie spielt ein Cello von Matteo Goffriller, Venedig um 1710, eine Leihgabe der Landessammlung Streichinstrumente Baden-Württemberg.