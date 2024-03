Yandé Seck: Weiße Wolken

Zwei Schwestern: Die eine arbeitet sich an sämtlichem Unrecht unserer Gegenwart ab, die andere am bürgerlichen Familienideal; für die eine ist ihr Schwarzsein eine politische Kategorie, für die andere ihr Muttersein.

Klug, erhellend und mit hintergründigem Witz erzählt Yandé Seck in ihrem Debütroman von den Ambivalenzen, die wir im Kleinen wie im Großen aushalten müssen.

Yandé Seck wurde in Heidelberg geboren und lebt heute mit ihrer Familie in Frankfurt am Main. Sie arbeitet als Psychotherapeutin, lehrt außerdem an der Uni Frankfurt und promoviert zu Mutterschaft, Migration und Psycho- analyse.

Kooperation: Stadtbibliothek und vhs Heilbronn