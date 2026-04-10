Yara-Ensemble

Werke auf Instrumenten in verschiedenen Stimmungen aus Heinrich Ignaz Franz von Bibers Sammlung Harmonia artificioso-ariosa.

Kunstvolle wie sangliche Zusammenklänge verspricht der Titel zu Heinrich Ignaz Franz von Bibers „Harmonia artificioso-ariosa“. Doch die sieben Sonaten der Sammlung, allesamt gesetzt für zwei Instrumente der Violinfamilie und Generalbass, warten mit weit mehr als schönen Melodien auf: Ihr Verfasser reizt die Spieltechnik der Geige bis an die Grenze des damals Vorstellbaren aus und konfrontiert Ausführende wie Publikum mit mannigfaltigen Toneffekten von fein ziselierter Figuration über ausschweifende Virtuosität bis hin zu orchestraler Klangfülle. Durch Skordatur, so der Begriff für das Umstimmen einzelner Saiten der Violine, erweitert Biber das Repertoire an Akkorden, die er den Geigern abverlangen kann, und verändert die Obertonstruktur und damit den Klang der Instrumente – wenn auch nur subtil. Biber ergänz seine Palette der Klangfarben schließlich, wenn in einer Sonate die „gewöhnlichen“ Violinen gegen Violen d’amore eingetauscht werden, selten zu erlebende Streichinstrumente mit sieben Spiel- und zusätzlichen, verborgenen „Resonanzsaiten“.