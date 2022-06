Yaran Music Group

Die beiden Musiker kommen aus Afghanistan und leben seit 6 Monaten in Schwäbisch Hall. Sie spielen und singen traditionelle und zeitgemäße Lieder, überwiegend Hazaragi. Das sind Lieder aus den jeweiligen Volksstämmen der Musiker.

Beide Musiker haben an der Kabuler Universität und an der Marefat Schule (die zu einem großen Teil von Europa und der USA finanziert wurde) Musik studiert. In Afghanistan haben Abdullah und Nemat in zahlreichen namhaften Ensembles mitgewirkt. Nemat war Produzent und hatte ein eigenes Tonstudio.

Abdullah Mohammadi; Dambura

Nemat Azizi; Gesang, Harmonium