Mit gerade einmal 22 Jahren bringt YARIS eine Reife auf die Bühne, die man im modernen Deutschrock selten findet. Aufgewachsen auf Mallorca und heute in Tutzing zu Hause, hat er sich längst aus dem Schatten großer Namen freigespielt. Nach ersten Live-Erfahrungen im Background der Band seines Vaters Peter Maffay war für YARIS klar: Es zählt nur der eigene Weg.

Nach einer restlos ausverkauften ersten Tour 2024 und dem Release seines Debütalbums „Kein Plan B“ im Jahr 2025, kehrt er im Oktober 2026 dorthin zurück, wo er am stärksten ist: auf die Bühne. Sein Sound ist druckvoll, authentisch und direkt. Gemeinsam mit seiner Band liefert YARIS eine Show, die zwischen ungeschönter Härte und verletzlicher Nähe pendelt. Wer Deutschrock mit Ecken, Kanten und echtem Herz sucht, kommt an YARIS in diesem Herbst nicht vorbei. Ein Abend für alle, die Musik noch spüren wollen."