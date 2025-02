Yasi Hofer – Between the Lines

Yasi Hofer ist mittlerweile die wohl meistgefragte Rock-Gitarristin der deutschen Musikszene, nachdem sie von dem Gitarrengott Steve Vai im Alter von nur 12 Jahren entdeckt wurde.

Neben ihrem Yasi-Hofer-Trio arbeitet sie in Los Angeles an einem weiteren Bandprojekt unter der Leitung von Holly Knight, einem weltweit erfolgreichen Songwriter. Gerade ist ihr viertes Studioalbum mit dem Titel „Between the Lines“ erschienen – aufgrund ihrer vielen Erfahrungen und einer enormen Weiterentwicklung wohl ihr bisher progressivstes und erdigstes Musikwerk. Das Publikum erwartet ein 2-stündiges Programm aus virtuoser Rock-Instrumentalmusik und Yasi´s besonderer Alt-Stimme, immer dominiert von ihrem einzigartigen Gitarrensound.