Yasi Hofer & Band

yasi

Yasi begann ein Musikstudium an der Musikhochschule Stuttgart mit gerade mal 16 Jahren aufgrund einer bestandenen Begabtenprüfung. Nur 3 Semester später ging es mit einem Stipendium an das Berklee College of Music nach Boston. Mit all ihrem erlernten Wissen und Können produzierte Yasi bereits 3 Alben, alles eigen komponierte Musik: Yasi (2014); Faith (2016) ; Freedom (2018). Auf den Alben sind namhafte Gastmusiker wie Hellmut Hattler und Marco Minnemann vertreten. Alle drei Musikwerke wurden von einschlägigen Musikfachzeitschriften (Eclipsed, Gitarre & Bass, Good Times, u.a.) ausnahmslos mit Bestnoten rezensiert. Laut Eclipsed zählt sie bereits zu den 20 Weltbesten Gitarristinnen.

„Cosmic Stars“, ein Song aus Yasi’s zweiter CD, hat Steve Vai auf dem Album„She Rocks Vol.1.“ (auf der auch Lita Ford und Jennifer Batten vertreten sind) aufgenommen und über sein Label veröffentlicht. In ihrer kurzen Karriere teilte Yasi bereits die Bühne mit Musikgrößen wie Steve Vai (Frank Zappa), Phil X (Bon Jovi), Divinity Roxx (Beyonce), Pete Thorn (Mellisa Etheridge), Hellmut Hattler, Savoy Brown, UFO, Chris Thompson und Lita Ford. Seit 5 Jahren ist Yasi mit ihrer eigenen Band auf Tour, deutschlandweit und seit 2 Jahren auch in angrenzenden europäischen Ländern. So stand sie mit ihrer eigenen Musik und Show bereis ca 200 mal auf der Bühne. Hinzu kommen viele andere Projekte und Bands ( z.b. Schiffstaufen für TUI, Voxxclub, Playmobil, Karl Frierson, BMW Motorradshow, She Rocks Awards, NAMM Show) Im Internet überzeug Yasi mit weit über 6 Millionen Klicks auf YouTube.

Es handelt sich um eine OPEN AIR Veranstaltung die bei jedem Wetter stattfindet. Bitte bringen Sie entsprechende Kleidung mit. Es gelten pandemiebedingt möglicherweise besondere Bedingungen für die Teilnahme an der Veranstaltung. Für Ihre Teilnahme an der Veranstaltung müssen Sie einen tagesaktuellen negativer Test-, ein Impf- oder Genesenennachweis vorgelegen. Bitte laden Sie vor der Veranstaltung die Luca-App für die Besucherregistrierung herunter. Bitte handeln Sie absolut verantwortungsbewusst, um sich selbst und Ihre Mitmenschen nicht zu gefährden. Den Anweisungen des Veranstalters ist jederzeit Folge zu leisten! Fotos: Alle Fotos sind durch die Künstler zur Nutzung freigegeben.