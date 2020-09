Yasi Hofer - "Freedom"

Yasi Hofer, 25-jährige Ausnahmegitarristin aus Ulm, ist mit ihrem aktuellen und bereits drit-ten, wiederum selbst komponierten und produzierten Album „FREEDOM“ gerade auf Euro-pa-Tournee. Teils instrumental, teils auch von ihr gesungen, aber ganz von ihr selbst kompo-niert, wurde es eingespielt im Trio mit Steffen Knauss am Bass und Christoph Scherer an den Drums, klingt ehrlich, ausgereift und konzentriert sich aufs Wesentliche: dominiert von erdi-gen Gitarrenriffs und gefühlvoll komponierten Songs der jungen Powerfrau. Bereits Yasi’s erste beiden Alben „YASI“ und „FAITH“ (2015 & 2017) wurden von der einschlägigen Mu-sikfachpresse bestens rezensiert; so betitelte sie das Magazin „ECLIPSED“ als eine der Top-20 Gitarristinnen der Welt, die in der selben Liga spielt wie Joe Satriani und Steve Vai. Las-sen Sie sich bei einem zweistündigen Konzert verzaubern und in die Welt von Yasi Hofer entführen …