Nach über einem Jahrzehnt gemeinsamer Bühnenpräsenz und vier erfolgreichen Studioalben ist es Zeit, die musikalische Reise zu feiern, die Yasi Hofer und ihr Trio in den letzten Jahren geprägt hat.

2026 steht ganz im Zeichen der Musikgeschichte dieser außergewöhnlichen Formation – mit einer „Best Of Tour“, die die Highlights, Lieblingssongs und emotionalsten Momente aus mehr als zehn Jahren Live-Erfahrung vereint. Yasi Hofer zählt heute zu den renommiertesten Gitarristinnen Deutschlands. Ihre Virtuosität, Ausdruckskraft und ihr unverwechselbarer Sound haben sie nicht nur als Solokünstlerin bekannt gemacht, sondern auch auf die größten Bühnen des Landes geführt. Yasi steht regelmäßig an der Seite internationaler Stars, aber auf ihrer eigenen Bühne zeigt sie am besten ihre Liebe zur Musik, zur Improvisation und zum unmittelbaren Austausch mit dem Publikum.

Gemeinsam mit ihrem langjährigen Trio präsentiert Yasi ein Programm, das die gesamte Bandbreite ihres Schaffens widerspiegelt – von energiegeladenem Rock über melodiöse Fusion-Elemente bis hin zu gefühlvollen Instrumentalstücken, die unter die Haut gehen. Die „Best Of Tour 2026“ ist eine Hommage an die gemeinsame Zeit, an zahllose Konzerte, an Studioarbeit, Leidenschaft und Freundschaft. Yasi Hofer Trio – Best Of Tour 2026. Zehn Jahre. Vier Alben. Unzählige Geschichten. Eine Band, die zusammengewachsen ist – und eine Musikerin, die längst ihren Platz auf den großen Bühnen gefunden hat.