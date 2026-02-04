Yasi Hofer Trio

Best Of Tour 2026

Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige

Nach über einem Jahrzehnt gemeinsamer Bühnenpräsenz und vier erfolgreichen Studioalben ist es Zeit, die musikalische Reise zu feiern, die Yasi Hofer und ihr Trio in den letzten Jahren geprägt hat. 2026 steht ganz im Zeichen der Musikgeschichte dieser außergewöhnlichen Formation – mit einer „Best Of Tour“, die die Highlights, Lieblingssongs und emotionalsten Momente aus mehr als zehn Jahren Live-Erfahrung vereint.

