Yasi Hofer

ist eine Rock-gitarren-virtuosin, die von dem Gitarrengott Steve Vai im Alter von nur 12 Jahren entdeckt wurde.

Mittlerweile veröffentlichte sie aktuell ihr bereits 4. Studioalbum mit dem Titel „Between the Lines“.

Dieses Album ist im Magazin „Gitarre § Bass“ im März 2023 die Platte des Monats.

Bei einigen Songs hat der renommierte Engineer „Mike Plotnikoff“ in Los Angeles mitgewirkt. Durch die vielen reichlichen Erfahrungen und einer enormenWeiterentwicklung gelang ihr dieses neue Album wohl auch als ihr progressivstes und erdigstes Musikwerk.

Sie ist mittlerweile eine der meist gefragten und beschäftigten Gitarristin der deutschen Musikszene und auch international eine angesehene Musikerin. Sie hat, neben Ihrem Yasi Hofer- Trio, aktuell in Los Angeles ein weiteres Bandprojekt unter der Leitung von Holly Knight, eine der weltweit erfolgreichsten Songwriter.

Mit der neuen Platte gibt es für 2024 und 2025 eine „Betweenthe Lines“ – Tour, europaweit.

Das Yasi Hofer – Trio bietet damit ein 2-stündiges Programm aus virtuoser Rock-Instrumentalmusik und bluesig- jazzigen Vocal-sounds mit Yasi ´s besonderer Alt-Stimme, immer dominiert von ihrem einzigartigen Gitarrensound. Dieser stilistische Fusion, Heavy-Rock , gepaart mit zeitgenössischem Dream-Pop strotzt vor starken Melodien und hypnotischen Grooves. Damit hat sie hat den Spagat zwischen der Darbietung spannender, raffinierter Spieltechnik und der Komposition von ausgesprochen geschmackvoller Musik geschafft.