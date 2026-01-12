Nach über einem Jahrzehnt Bühnenpräsenz und vier erfolgreichen Studioalben ist es Zeit, die musikalische Reise zu feiern, die Yasi Hofer und ihr Trio in den letzten Jahren geprägt hat:

Mit einer „Best Of Tour“, die die Highlights, Lieblingssongs und emotionalsten Momente aus ihrer Live-Erfahrung vereint.

Yasi Hofer zählt heute zu den renommiertesten Gitarristinnen Deutschlands. Ihre Virtuosität, Ausdruckskraft und ihr unverwechsel-barer Sound haben sie nicht nur als Solokünstlerin bekannt gemacht, sondern auch auf die größten Bühnen des Landes geführt. Ob mit Helene Fischer, Robbie Williams oder den No Angels – Yasi steht regelmäßig an der Seite internationaler Stars und beweist, dass ihre Gitarre überall dort zuhause ist, wo Leidenschaft und Präzision aufeinandertreffen.

Doch mit ihrer eigenen Band zeigt sie, was sie wirklich antreibt: die Liebe zur Musik, zur Improvisation und zum unmittelbaren Austausch mit dem Publikum. Yasi und ihr Trio präsentieren ein facettenreiches Programm, das die gesamte Bandbreite ihres Schaffens widerspiegelt – von energiegeladenem Rock über melodiöse Fusion-Elemente bis hin zu gefühlvollen Instrumentalstücken, die unter die Haut gehen.

Die „Best Of Tour 2026“ ist mehr als nur ein Rückblick – sie ist eine Hommage an die gemeinsame Zeit, an zahllose Konzerte, an Studioarbeit, Leidenschaft und Freundschaft. Ein Abend voller Spielfreude, Emotion und musikalischer Tiefe – authentisch, mitreißend und absolut live.