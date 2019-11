Yasi meets Dannemann

Gitarrenhelden zweier Generationen machen gemeinsame Sache

Bei einem gemeinsamen Konzert von Yasi Hofer und Werner Dannemann geht für so manchen Musikliebhaber ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Werner Dannemann gilt mit seiner über 50 jährigen Erfahrung als schwäbischer Blues- und Rockgitarrist der ersten Stunde. Die junge Ulmer Gitarrenvirtuosin Yasi Hofer begeistert vor allem durch ihre eigene Musik das mittlerweile internationale Publikum bei ihren Konzerten. Was beide vereint ist die große Liebe zur Musik. Zu hören gibt es an diesem einzigartigen Abend nicht nur eigene Songs von Yasi Hofer und Werner Dannemann, sondern neu interpretierte Klassiker der Blues-Rock Geschichte, wobei vor allem die Bands Cream, Free und natürlich Jimi Hendrix im Repertoire eines solchen Aufeinandertreffens nicht fehlen dürfen.

Besetzung:

Yasi Hofer (Gitarre & Gesang)

Werner Dannemann (Gitarre & Gesang)

Thomas Göhringer (Schlagzeug)

Steffen Knauss (Bass)