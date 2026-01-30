YAXX – more than just jazz

yaxx lässt sich in keine musikalische Schublade stecken, die Band spielt einfach, was ihr Spaß macht und schneidert sich die Musik in ausgefeilten eigenen Arrangements zurecht.

Von eher klassischen Jazznummern über groovige Songs von Jamie Cullum bis hin zu rauchgeschwängerten Balladen von Tom Waits spannt sich ein großer musikalischer Bogen, gespickt mit zahlreichen musikalischen Juwelen. Auch eigene Stücke finden sich im Programm der Tübinger Band.

Im Vordergrund steht der Gesang von Helmut Engelhardt, der mit seiner flexiblen, warmen Stimme den Stücken seine ganz eigene Note gibt. Die Band begleitet dezent und doch ausdrucksstark und überzeugt auch mit einigen Instrumentalnummern.