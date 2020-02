Yeah Mann: Lützenkirchen & Basstronauten

Galaxien die sich außerhalb der Milchstraße befinden, werden „Außergalaktische Sternsysteme“ benannt. Dazu gehört auch der Andromedanebel, aus dieser Galaxie, werden die Lützenkirchen und Basstronauten heute Ihre abgefahren Sounds im Bukowski präsentieren. Tobias Lützenkirchen wird vor 39 Jahren in Neuss geboren. Seinen 18. Geburtstag feiert er auf Ibiza, er verliebt sich in den dortigen Lifestyle. Ab Mitte der 90er produziert er eigene Tracks, arbeitet mit Leuten wie Ramon Zenker, DJ Tomcraft und Oliver Koletzki zusammen. Jeder kennt seine Hit´s und wir sind froh, heute so ein dickes DJ-Paket in unserer bescheidenen Hütte zu präsentieren!