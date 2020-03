Unter dem Synonym Yes I’m Very Tired Now macht der Schweizer Marc Frischknecht jetzt schon seit einiger Zeit musikalisch auf sich aufmerksam. Sein Sound bewegt sich dabei fernab vom Einheitsbrei und ist eine Mischung aus New Wave, Elektro und Pop. Dabei schaffen es die Songs immer eine gewisse Melancholie entstehen zu lassen, die den Hörer in ihren Bann zieht.

Tiefe, elektronische Beats, leise Grooves und die eindringliche Stimme von Marc, prägen den eigenständigen und spannenden Sound von Yes I’m Very Tired Now. Immer mit einem Tick Ironie und unterstützt von einer satten, druckvollen Live Band. Für Fans der Gitarren von Editors, den elektronischen Beats von Caribou und den Sphären bei Nick Cave.