Yes We Sax! Das Festival rund ums Saxofon

„Yes We Sax!“

Workshops / Konzerte / Ausstellungen / Masterclass rund ums Saxofon!

Freitag 13.- Sonntag 15. Dezember 2019

„Yes We Sax!“ ist ein Festival rund um das Saxofon mit Workshops, Konzerten, Ausstellungen und Masterclasses. Es wendet sich an alle Interessierten, Saxofonisten jeden Niveaus sowie Neulinge auf dem Gebiet. Das Festival ist eine Kooperation der Stadtbibliothek, der Musikhochschule und der Stuttgarter Musikschule.

Alle neugierigen Saxofonisten und -innen sind angesprochen

Neugierigen, die noch nie Saxofon gespielt haben, stehen Möglichkeiten zum Ausprobieren zur Verfügung. In einem Konzert mit internationaler Besetzung erklingen Aspekte des klassischen Saxofons von Vivaldi über Saxofonklassiker wie Denisov oder Albright bis zu neuesten Strömungen in höchster Qualität, gespielt von Solisten wie Prof. Tong Yang oder Prof. Nikola Lutz.

Alle können in einem großen Ensemble mitspielen

Das große Gesamtensemble am Freitag, 14.12.19 lädt junge und ältere Saxofonisten jeden Niveaus zum Mitspielen ein. Die Noten gibt es vorab zum Herunterladen, ebenso den genauen Ablaufplan für Probe und Konzert.

www.saxophonfestival.de/deutsch/details/detail_ensemble.htm

In Workshops gibt es Tipps zu allen Themen rund ums Saxofon

In kostenfreien Workshops erhalten Amateure und Profis Tips und Anregungen zu Themen wie Spieltechnik, Improvisation, Haltung, Atmung, Ergonomie und Instrumentenbau. Bekannte Saxofonhersteller bieten Test- und Einkaufsmöglichkeiten ihrer Produkte an. In einer Ausstellung zeigt der Sammler Thomas Reil den historischen Entwicklungsprozess des Saxofons.

Unterricht bei verschiedenen Lehrern möglich

Für Saxofoninteressierte, die bereits vorhandene Kenntnisse vertiefen wollen, sind noch einige Plätze in unserer Masterclasses frei. Beim Abschlusskonzert am Sonntag, 15.1219. zeigen junge Solisten der Saxofonklasse Prof. Nikola Lutz sowie das Ensemble du Bout du Monde ihr Können.

Ablaufplan und alle weiteren Infos

Yes We Sax! ist eine Einladung zum großen Get Together des baden-württembergischen Saxofons in den ansprechenden Räumlichkeiten der Stadtbibliothek und der Stuttgarter Musikschule / Stadtteilmusikschule Ost.

Alle weiteren Infos und der Ablaufplan finden sich im Internet unter:

www.saxophonfestival.de