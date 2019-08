So kann der Sonntag beginnen! Erst das leckere Frühstücksbuffet genießen und anschließend einen hervorragenden Film genießen! Der Kino-Brunch im Café Haag - jeden letzten Sonntag im Monat!

Ablauf des KINO-BRUNCHs:

Brunch: ab 10:30 Uhr

Filmstart: 12:00 Uhr

YESTERDAY

Komödie, Musik | Großbritannien 2019 | 117min. | ohne Altersbeschränkung | Regie: Danny Boyle | mit: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran

Jack ist zwar ein leidenschaftlicher Musiker, doch kann sich gerade mit Mühe und Not über Wasser halten, denn erfolgreich ist er mit seiner Musik nicht. Aus seinem kleinen verschlafenen Heimatdorf an der englischen Küste hat er es noch nie in die weite Welt geschafft. Doch eine Person glaubt nach wie vor an Jack: Seine Jugendfreundin Ellie hält unerschütterlich an Jacks Talent fest. Bis ihm eines Tages ein Wunder geschieht. Nach einem mysteriösen weltweiten Stromausfall wird Jack von einem Bus angefahren. Nachdem er wieder zu Bewusstsein kommt, wirkt eigentlich alles so wie immer. Doch dann stellt Jack fest, dass sich plötzlich niemand außer ihm mehr an die Musik der Beatles erinnern kann. Jack nutzt diese Situation und verkauft die Welthits als seine eigenen Kompositionen. In kürzester Zeit wird er zur weltweiten Sensation und zu einem Mega-Popstar, dem die Herzen reihenweise zufliegen und der mit Ed Sheeran auf Tournee geht. Allerdings stellt sein neu gewonnener Ruhm die Beziehungen zu seinen Freunden und seiner Familie auf eine harte Probe.