Ob in Hamburg, Lüneburg oder Bad Wimpfen - Mathias Bozó ist in den letzten Jahren immer wieder positiv mit seinen Soloprogrammen aufgefallen. Er ist ein Vollblutmusiker und Allrounder. Wenn er spielt und singt, überzeugt er durch Dynamik, Spiellust und Emotionalität. Diesmal hat der Sänger und Pianist sein neues Beatles Programm im Gepäck : YESTERDAY - eine Auswahl von Songperlen der späteren Alben "Revolver" bis "Let it be". Dabei kommt der Ideenreichtum und die enorme Vielfalt der "Fab Four" auf stilsichere und dynamische Weise zum Klingen. Hier geht es zum Ticketverkauf eveeno.com/237318532.