YEZ Yoga Festival Stuttgart 2020

YOGA. ENERGIE. ZEITGEIST. Das wollen wir mit euch gemeinsam zwei Tage lang leben, spüren und feiern. Beim YEZ Yoga Festival kommen wir zusammen in Bewegung, zur Ruhe, in unsere Mitte und vor allem gut drauf. Wir machen die Elemente des Yoga auf dem Festival erlebbar, so dass ihr eure Begeisterung, Erfahrungen und Energie miteinander teilen könnt. Dabei unterstützen euch regionale und international renommierte Lehrer und Top-Therapeuten mit inspirierenden Yogastunden und Talks. Seid dabei! Sagt YEZ zum Yoga leben und erleben. #yeztogether

Zwei Tage lang könnt ihr die Vielseitigkeit der YOGA Community auf zwei Floors erleben und ausprobieren. Masterclasses mit Top-Lehrern sowie Stunden, die alle Levels, vom Anfänger bis hin zum erfahrenen Yogi ansprechen, sind auf dem Main Floor geboten. Auf dem Second Floor werden Yogastunden, Talks und Workshops zu ausgesuchten Themen stattfinden. Wenn ihr mal nicht praktiziert, könnt ihr euch im Healing Space massieren lassen, die Ausstellung besuchen oder unser Healthy Food genießen. YEZ Enjoy!

Besucht uns auf http://yez-yoga-festival.de und sichert euch ab dem 01.09.19 eure Tickets!

MINDFUL. PEACEFUL. POWERFUL. WONDERFUL. AND FULL OF LOVE.

In der YOGA Community sind wir alle eins. Das feiern wir gemeinsam. #YEZTOGETHER

Wir freuen uns auf Euch!