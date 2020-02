In der Numerologie ist die Nummer 1 eine Primzahl und bezeichnet den Anfang und die Singularität des Universums. Die Nummer 1 hängt auch mit der Erschaffung zusammen, Perfektion, Harmonie, Motivation, Leistung und Unabhängigkeit. Bei der Nummer 2 hingegen geht es darum, zwei Seiten einer Situation zu sehen: Diplomatie, Partnerschaft und die Veränderlichkeit des Lebens. Diese beiden Zahlen zusammen ergeben die Zahl 12, die für ein dynamisches und energisches Individuum steht und keine Angst hat Grenzen zu überschreiten.

Im Sommer 2017 begannen Kees Berkers (Baby Galaxy, YAYAYA) und Yves Lennertz (Bounty Island) in einer Ballettschule in einem abgelegenen Dorf am Fuße des Doenrade-Plateaus in der Nähe des Alpaka-Gebirges, Lieder zu schreiben und aufzunehmen. Als begeisterte Plattensammler, mit einer Sammlung, die fast alle musikalischen Epochen und Genres abdeckt, finden sich in ihrer Musik Details aus vielen verschiedenen Stilen wieder. Ausgehend von der südostasiatischen Musik der 60er und 70er Jahre als Hauptinspiration und unter Einbeziehung ihrer individuellen musikalischen Hintergründe und Interessen führte der Recording-Ausflug zu einer bemerkenswerten Ansammlung an Songs, die Weltmusik, Disco, Funk und elektronische Musik kombinieren. Das Hin und Her zwischen den beiden Mitgliedern während des kreativen Prozesses wird durch den Namen ihres Debütbands „Pingpxng“ symbolisiert, der beschreibt, wie sich zwei scheinbar gegensätzliche Kräfte tatsächlich ergänzen können. Die Anzahl der Songs des Debüts, zwölf, symbolisiert den Drang der Mitglieder, neue Musik zu entdecken und zu kreieren, ohne sich dabei an Grenzen oder Einschränkungen zu stören.