Grime-Fans aufgepasst: Nach etlichen Abrissen im Freund & Kupferstecher mit Artists wie Frisco und DJ Maximum ist dieses Mal Yizzy am Start, der zur Zeit die Londoner Grimeszene mit seiner EP „S.O.S“ (2018) aufmischt.

Tracksuits + Trainers, bestehend aus Mr Martin Louis, Seyer, Cin, Damn Daniel, Yata & NOSLO, „are going to shut down sum raves for you“. Fette UK-Vibes erwarten euch an diesem Abend.