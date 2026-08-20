Ylva Haru ist das Musikprojekt der finnischen Singer-Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Produzentin Lotta Jääskelä.

Mit einer stimmungsvollen Mischung aus Folk, Pop und Americana entstehen Songs voller starker Melodien, feiner Gitarren, mehrstimmigem Gesang und nuancierter Rhythmen. Inspiriert von Natur, Mystik und den kleinen Momenten des Alltags schafft Ylva Haru eine ebenso berührende wie entschleunigende Klangwelt. Ob solo, im Trio oder mit Band – ihre Musik begeistert seit Jahren ein wachsendes Publikum in Nordeuropa.