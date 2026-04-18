Manchmal weiß man ziemlich klar, wer man ist. Immer wieder aber findet man etwas Neues über sich heraus. In YO SOY (deutsch: ICH BIN) begegnen sich zwei Menschen auf der Bühne. Der eine ist so, der andere so. Ohne gesprochene Sprache befragen sie sich und ihr Sein. Sie beobachten sich genau. Ahmen einander nach und verändern somit das, was gesetzt scheint. Mit wenig Mitteln und großer Genauigkeit entsteht ein Tanztheaterstück für alle ab 3.

YO SOY untersucht mit einer Leichtigkeit und Humor die große Frage: was macht mich aus? Es ist ein Stück über unsere Identität und erfindet neue Möglichkeiten des Seins. Es ist ein Versuch eine kleine Welt sichtbar zu machen, in der Akzeptanz für die Identitätsbildung von grundlegender Bedeutung ist.