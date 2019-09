Yoathan Avishai Trio

Jonathan Avishai : piano, composition

Yoni Zelnik : double-bass

Donald Kontomanou : drums

Yonathan Avishai, aktuell einer der bedeutendsten Jazz Pianisten Frankreichs,begann bereits in jungen Jahren als Bandleader seiner eigenen Band. Erspielte schon zusammen mit bekannten Größen wie z.B. Arnie Lawrence, Omer Avital oder Aivshai Cohen. Nach der Entdeckung durch ECM,wurde er vom Jazz Magazine als „bester Newcomer des Jahres 2016“ ausgezeichnet. In seinem aktuellen Album „Joys and Solitudes“ treffen unterschiedlichste Einflüsse aufeinander–inspiriert von Kuba, New Orleas, Ellington’s Harlem bis hin zu Afrika als das Herz des Jazz, dazu Swing Klänge und seine ganz eigene Poesie.