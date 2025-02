Yoga · Spirit · Lebenskunst Tagung

Beim christlichen Yoga verbinden sich auf natürliche Weise Körpersorge und Seelsorge.

Über den Weg der Körperarbeit, der intensiven Wahrnehmung des Atems, der Stille und der achtsamen Erfahrung der Natur öffnen sich neue Zugänge zu Gott, zu sich selbst und der Welt. Christliches Yoga hilft Menschen, ihrer tiefen Sehnsucht nach tragfähigen Antworten für das eigene Leben auf die Spur zu kommen. Dieser Weg hilft auch in schwierigen Lebenssituationen in der inneren Balance zu bleiben.

Das Seminar ist Teil der Reihe „Einführung ins Christliche Yoga“. In verschiedenen Modulen lernen die Teilnehmenden verschiedene wichtige Aspekte auf dem Erfahrungsweg des christlichen Yoga kennen. Jedes Modul (Seminar) kann aber auch nur für sich wahrgenommen werden.

Bei diesem Seminarwochenende liegt der Schwerpunkt in einer inhaltlichen Einführung ins christliche Yoga und der Asanapraxis. Die Einheit über die Kraft des Atems als Geistkraft lenkt den Focus auf Gottes Gegenwart in allen Bereichen des Lebens. Das Naturerleben führt über den Weg der Achtsamkeit in die innere Verbundenheit mit dem Kosmos und Gottes Schöpfung.

Das Seminar richtet sich an Menschen, die auf der spirituellen Suche und offen sind, Neues und vielleicht Ungewohntes auszuprobieren. Es eignet sich gleichzeitig für bereits Yoga Praktizierende und Lehrende, die nach einer Verbindung von Yoga und christlichem Glauben Ausschau halten.