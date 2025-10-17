Yoga ist ein ganzheitlicher Weg und weit mehr als die Praxis von Asanas. Es geht um eine Verbindung zwischen Körper und Geist. Das konzentrierte und fokussierte Atmen lässt mich diese Verbindung mehr und mehr erspüren.
Der Atem hilft mir, achtsam jeden Moment meiner Yogapraxis zu erleben. Die Wahrnehmung des Atems führt zum Hören, lässt aber auch ein sanft klingendes Schwingen ertönen. Die Stimmlippen vibrieren, es tönt in mir, und mein Köper entfaltet sich zu einem wunderbaren Klangraum.
PROGRAMM
Freitag, 17. Oktober 2025
15:00 Uhr: Ankommen
15:15 Uhr: Kaffee
16:00 Uhr: Runde zum Ankommen Einführung in das Wochenende
16:45 Uhr: Yogapraxis zum Ankommen
18:30 Uhr: Abendessen
19:45 Uhr: Mein Körper – Atem – Klang und Vibrationsraum Singen christlicher Mantren
20:45 Uhr: Die Stille hören – Meditation zum Tagesabschluss
Samstag, 18. Oktober 2025
07:30 Uhr: Yoga atmen – singen – klingen – christliche Yogapraxis am Morgen
09:15 Uhr: Frühstück
10:30 Uhr: Yoga als Klangreise Yoga und Klang – nada Yoga
11:15 Uhr: Pause mit Tee und Obst
11:30 Uhr: Atemraum – Klangraum Die Verbindung von Atmen und Klingen Praktische Übungen
12:30 Uhr: Mittagessen und Pause
14:30 Uhr: Kaffee
15:00 Uhr: Nada Yoga Tradition – singend die Seele berühren
16:15 Uhr: Pause
16:30 Uhr: Pranayama – Der Atem als Lebenskraft
17:45 Uhr: Somatic Vocal Toning chakra Exercises
18:30 Uhr: Abendessen
19:45 Uhr: Klingen und singen in Gottes Gegenwart Singen christlicher Mantren
20:45 Uhr: Die Stille hören – Meditation zum Tagesabschluss
Sonntag, 19. Oktober 2025
07:30 Uhr: Yoga atmen – singen – klingen – christliche Yogapraxis am Morgen
09:15 Uhr: Frühstück
10:30 Uhr: Nada Brahma – Gottes Welt klingt Impulse und Praxis
11:15 Uhr: Pause mit Tee und Obst
11:30 Uhr: Singend und klingend loben – meditativer Gottesdienst zum Abschluss
12:30 Mittagessen und Heimreise