Yoga ist ein ganzheitlicher Weg und weit mehr als die Praxis von Asanas. Es geht um eine Verbindung zwischen Körper und Geist. Das konzentrierte und fokussierte Atmen lässt mich diese Verbindung mehr und mehr erspüren.

Der Atem hilft mir, achtsam jeden Moment meiner Yogapraxis zu erleben. Die Wahrnehmung des Atems führt zum Hören, lässt aber auch ein sanft klingendes Schwingen ertönen. Die Stimmlippen vibrieren, es tönt in mir, und mein Köper entfaltet sich zu einem wunderbaren Klangraum.

PROGRAMM

Freitag, 17. Oktober 2025

15:00 Uhr: Ankommen

15:15 Uhr: Kaffee

16:00 Uhr: Runde zum Ankommen Einführung in das Wochenende

16:45 Uhr: Yogapraxis zum Ankommen

18:30 Uhr: Abendessen

19:45 Uhr: Mein Körper – Atem – Klang und Vibrationsraum Singen christlicher Mantren

20:45 Uhr: Die Stille hören – Meditation zum Tagesabschluss

Samstag, 18. Oktober 2025

07:30 Uhr: Yoga atmen – singen – klingen – christliche Yogapraxis am Morgen

09:15 Uhr: Frühstück

10:30 Uhr: Yoga als Klangreise Yoga und Klang – nada Yoga

11:15 Uhr: Pause mit Tee und Obst

11:30 Uhr: Atemraum – Klangraum Die Verbindung von Atmen und Klingen Praktische Übungen

12:30 Uhr: Mittagessen und Pause

14:30 Uhr: Kaffee

15:00 Uhr: Nada Yoga Tradition – singend die Seele berühren

16:15 Uhr: Pause

16:30 Uhr: Pranayama – Der Atem als Lebenskraft

17:45 Uhr: Somatic Vocal Toning chakra Exercises

18:30 Uhr: Abendessen

19:45 Uhr: Klingen und singen in Gottes Gegenwart Singen christlicher Mantren

20:45 Uhr: Die Stille hören – Meditation zum Tagesabschluss

Sonntag, 19. Oktober 2025

07:30 Uhr: Yoga atmen – singen – klingen – christliche Yogapraxis am Morgen

09:15 Uhr: Frühstück

10:30 Uhr: Nada Brahma – Gottes Welt klingt Impulse und Praxis

11:15 Uhr: Pause mit Tee und Obst

11:30 Uhr: Singend und klingend loben – meditativer Gottesdienst zum Abschluss

12:30 Mittagessen und Heimreise