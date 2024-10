Yoga - atmen · singen · klingen

Yoga ist ein ganzheitlicher Weg und weit mehr als die Praxis von Asanas. Es geht um eine Verbindung zwischen Körper und Geist. Das konzentrierte und fokussierte Atmen lässt mich diese Verbindung mehr und mehr erspüren.

Der Atem hilft mir, achtsam jeden Moment meiner Yogapraxis zu erleben. Die Wahrnehmung des Atems führt zum Hören, lässt aber auch ein sanft klingendes Schwingen ertönen. Die Stimmlippen vibrieren, es tönt in mir, und mein Körper entfaltet sich zu einem wunderbaren Klangraum.

Yoga verbindet Bewegung und Atmung und führt so in die Haltung und gibt Halt. Deine Stimme ist ein wichtiger Teil von Dir. Stimmklang und Haltung bilden eine Einheit. Wenn ich bewusst atme und singe, komme ich mir auf ganz neue Weise näher. In mir öffnen sich Resonanzräume – für unentdeckte Seiten an mir selbst und für das, was mein Leben trägt und überschreitet. Klänge und das Singen von Mantras befruchten und intensivieren unseren Yogaweg. Es ist ein Leib und Seele berührendes Zusammenspiel. Atmen, Haltung, Meditation und Klang finden im Yoga zusammen.

Im Seminar üben wir zusammen mit Prof. Dr. Peter Bubmann und Dr. Wolfgang Schuhmacher Yoga-Asanas, (christliche) Mantragesänge, meditatives Gehen und klangliche Erkundungen des eigenen Leibs. Schöpfungsklang und Himmelstöne verbinden sich zur spirituellen Erfahrung des Heiligen.