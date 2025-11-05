Yoga auf dem Stuhl für Senior:innen

Bildungszentrum Unterrot Oskar-Bamberg-Straße 14/1, 74405 Gaildorf

Beim Stuhlyoga geht es darum, älteren Yoga- Begeisterten eine Möglichkeit zu geben, weiterhin aktiv zu werden.

Gemeinsam arbeiten wir daran, möglichen körperlichen Einschränkungen oder Verletzungen zum Trotze mit Atemübungen und Körperübungen die Beweglichkeit zu fördern und zu erhalten.

Nach der Anspannung folgt die Entspannung. Ohne Zwang und Druck können alle im Rahmen der eigenen Möglichkeiten die Übungen ausführen.

Bitte mitbringen: dicke Socken, bequeme Kleidung, Kissen für den Stuhl.

Sport & Bewegung
