Yoga Auszeit - Gong Yoga für Balance und Tiefenentspannung

Gong-Yoga ist eine besondere Form der Yoga-Praxis, bei der sanfte Bewegungen und bewusste Atmung mit den tiefen, schwingenden Klängen eines Gongs verschmelzen.

Der Gong – ein traditionelles Instrument mit kraftvoller, vibrierender Energie – wird während oder nach den Übungen gespielt und unterstützt dabei, in eine tiefe Entspannung und innere Ruhe zu finden. Durch das Zusammenspiel von Bewegung, Atem, Klang und Stille entsteht eine ganzheitliche Erfahrung, die Körper, Geist und Seele gleichermaßen anspricht.

Bitte bringen Sie ein Badetuch und ein Getränk mit. Yogamatten und Kissen stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Kursleitung:

Sibylle Schimscha

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Gartensaal, Erdgeschoss

(Eingang Parkseite)

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:

Tourist-Information im Alten Rathaus

Marktplatz 1

Telefon: 07931 57-4815

E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de