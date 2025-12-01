Yoga Auszeit - Herzzentrum und Magnetfeld

Kundalini Yoga

bis

Kurhaus Bad Mergentheim Lothar-Daiker-Straße 4, 97980 Bad Mergentheim

Kundalini Yoga ist eine sanfte, aber kraftvolle Methode, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Mit dynamischen Übungen, Atemtechnik, Mantra und Meditation fördert es Achtsamkeit, innere Ruhe und Vitalität.

Die Übungen sind alltagstauglich und für Einsteiger/innen ebenso geeignet wie für Erfahrene.

Bitte bringen Sie ein Badetuch und ein Getränk mit. Yogamatten und Kissen stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Kursleitung: Christine Rotter

Veranstaltungsort:

Kurhaus - Gartensaal, Erdgeschoss

(Eingang Parkseite)

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich:

Tourist-Information im Alten Rathaus

Marktplatz 1

Telefon: 07931 57-4815

E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de

Info

Sport & Bewegung
